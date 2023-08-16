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Опубликовано 16 августа 2023, 14:11

В России презентуют книгу о преступлениях киевского режима

Москалькова: МККК попросил для изучения книгу о преступлениях Украины

Сегодня, 16 августа, член Общественный палаты России Максим Григорьев и зампред Комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин презентуют свою книгу "Украинские преступления против человечности (2022–2023)". В ходе мероприятия уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Международный комитет Красного Креста хочет изучить произведение.

"Я подробно рассказывала [при встрече с представителями МККК] о том, что есть эти конкретные факты в семи разделах этой книги. А последний раздел — это хронология событий. Факты — упрямая вещь, их нельзя игнорировать. Они попросили для изучения эту книгу", — сказала омбудсмен.

По словам Москальковой, в книге описано 600 реальных историй людей, столкнувшихся с нарушениями своих прав и свобод. Также там рассказывается о тех, кто попал в плен. Омбудсмен лично виделась с родителями, жёнами и самими ребятами, которым довелось пережить все эти пытки и насилие. Людей украинские военные использовали в качестве живого щита, о чём и рассказывается в книге. Кроме того, Москалькова поблагодарила авторов, отметив, что книга должна "разбудить сердца тех, кто не верит в неонацизм и предаёт забвению право на историческую память".

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ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Евгения Колесникова
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