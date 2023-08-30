Жёны и дети пропавших бойцов ВСУ вышли на майдан

Больше ста женщин и детей вышли митинговать на майдан Независимости в Киеве с требованием найти и вернуть домой пленённых и пропавших без вести военнослужащих ВСУ. Собравшиеся утверждают, что таковых становится всё больше.

"Младший брат до сих пор не знает, что папа исчез. Мы говорим, что нет связи. Это очень сложно, когда ты не знаешь, что происходит. Хочешь помочь, но ничего не можешь сделать", — сказала в разговоре с журналистами одна из участниц акции.