Жёны и дети пропавших бойцов ВСУ вышли на майдан
Жёны и дети пропавших бойцов ВСУ вышли на майдан с требованием вернуть их домой. Обложка © Telegram / Суспільне Київ
Больше ста женщин и детей вышли митинговать на майдан Независимости в Киеве с требованием найти и вернуть домой пленённых и пропавших без вести военнослужащих ВСУ. Собравшиеся утверждают, что таковых становится всё больше.
Жёны и дети пропавших бойцов ВСУ вышли на майдан с требованием вернуть их домой. Фото © Telegram / Суспільне Київ
"Младший брат до сих пор не знает, что папа исчез. Мы говорим, что нет связи. Это очень сложно, когда ты не знаешь, что происходит. Хочешь помочь, но ничего не можешь сделать", — сказала в разговоре с журналистами одна из участниц акции.
Комментариев от власти страны насчёт этой акции не поступало.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что преступная власть президента Украины Владимира Зеленского поставила страну на порог гражданской войны. По его словам, киевская верхушка разворовывает бюджет и отправляет на убой обычных украинцев.