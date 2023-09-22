ВСУ обстреляли из пулемётов и миномётов село Наумовка в Белгородской области
Украинские войска обстреляли из пулемётов и миномётов Белгородскую область. Всё произошло вечером 21 сентября, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, атаке подверглось село Наумовка Белгородского района (500 метров от границы). По населённому пункту прилетело 20 мин калибра 60 мм. Кроме того, вёлся обстрел из пулемёта Калашникова — минимум 100 выстрелов (стандартная пулемётная лента). Его прицельная дальность стрельбы — 1,5 километра.
Разрушений удалось избежать, в результате удара никто не пострадал. Предварительно, ВСУ обстреливали населённый пункт из села Ветеринарное Харьковской области (200 метров до границы).
Ранее Лайф писал, что мирный житель погиб при повторном обстреле ВСУ села Максимовка Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что также пострадал ещё один проезжавший по трассе водитель.
t.me / V_Zelenskiy_official