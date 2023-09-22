ВСУ обстреляли из пулемётов и миномётов село Наумовка в Белгородской области

Украинские войска обстреляли из пулемётов и миномётов Белгородскую область. Всё произошло вечером 21 сентября, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, атаке подверглось село Наумовка Белгородского района (500 метров от границы). По населённому пункту прилетело 20 мин калибра 60 мм. Кроме того, вёлся обстрел из пулемёта Калашникова — минимум 100 выстрелов (стандартная пулемётная лента). Его прицельная дальность стрельбы — 1,5 километра.

Разрушений удалось избежать, в результате удара никто не пострадал. Предварительно, ВСУ обстреливали населённый пункт из села Ветеринарное Харьковской области (200 метров до границы).