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Опубликовано 24 сентября 2023, 12:24

Украинские БПЛА сбиты при синхронной атаке на Белгородскую и Курскую области

МО РФ: ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотники самолётного типа, которые практически синхронно атаковали Белгородскую и Курскую области. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации.

"24 сентября около 14:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. Дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Курской областями", — уточнили в ведомстве.

Система ПВО сбивает воздушные цели в районе Курска
Система ПВО сбивает воздушные цели в районе Курска

Сегодня утром украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе Курска. Незначительные повреждения получила крыша.

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Андрей Бражников
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