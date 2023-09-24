Украинские БПЛА сбиты при синхронной атаке на Белгородскую и Курскую области

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотники самолётного типа, которые практически синхронно атаковали Белгородскую и Курскую области. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации.

"24 сентября около 14:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. Дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Курской областями", — уточнили в ведомстве.