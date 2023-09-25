В одном из районов Брянской области ввели режим ЧС после атаки "Градами" со стороны Украины

Режим ЧС вступил в силу около 11:00 25 сентября после обстрела ВСУ села Демьянки (5,1 км от границы) из РЗСО "Град" шестью реактивными снарядами калибра 122 мм. Удар пришёлся по коровнику фермерского хозяйства, в результате повреждена крыша, три коровы погибли, шесть ранены, среди людей пострадавших нет.

ВСУ сегодня, 25 сентября, предприняли ещё несколько попыток атаковать Брянскую область. Около 04:00 мск российские войска уничтожили два украинских беспилотника, которые летели к топливному хранилищу, также ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в регионе. Около 07:00 мск в Суражском районе были сбиты два беспилотника. Около 10:00 мск средства ПВО пресекли попытку Киева совершить теракт при помощи беспилотников в двух российских регионах, в том числе в Брянской области.