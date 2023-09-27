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Опубликовано 27 сентября 2023, 12:55

ВСУ 10 раз пытались атаковать в Донбассе и потеряли сотни военных

Минобороны: ВС РФ отразили 10 атак ВСУ на Донецком направлении за сутки

Российские военные в ходе СВО за минувшие сутки отразили 10 атак ВСУ на Донецком направлении. Потери украинских войск при этом составили до 390 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Спорное, Клещеевка и Невельское Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.

Также ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении четыре танка, девять боевых машин пехоты (БМП), две артиллерийские системы М777 американского производства и семь автомобилей. Помимо этого был уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Заря (ДНР).

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Ранее Лайф рассказывал, как российский расчёт ЗРК "Тор-М1" уничтожил более 200 целей на Краснолиманском направлении. В Минобороны указали, что зенитный ракетный комплекс работает круглосуточно по управляемым и противорадиолокационным ракетам, самолётам, вертолётам, крылатым ракетам, разведывательным и ударным дронам.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Никита Никонов
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