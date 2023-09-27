Стало известно о существенном продвижении ВС РФ в Харьковской области

Российские войска существенно продвинулись и закрепились на опорных пунктах в Харьковской области, которые ранее принадлежали ВСУ. Такое заявление сделал глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

"Наши бойцы очень хорошо продвинулись и закрепились на опорных пунктах, которые ранее были за ВСУ. Противник подтягивает всё больше новых резервов, оказывает ожесточённое сопротивление", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что украинская армия несёт большие потери на данном участке фронта.

Глава администрации Харьковской области добавил, что занятые российскими военнослужащими позиции "стратегически удобные", так как позволяют им осуществлять дальнейшее продвижение.