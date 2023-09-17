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Опубликовано 17 сентября 2023, 18:27
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Российские разведчики совершили дерзкий налёт на опорный пункт ВСУ

РИА "Новости": Разведчики ВС РФ совершили налёт на позиции ВСУ под Харьковом

В Харьковской области шесть разведчиков первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск осуществили дерзкий налёт на опорный пункт ВСУ, застав украинских бойцов врасплох. Подробностями атаки поделился один из участников операции.

"Проводили разведку маршрутов, просчитывали варианты возможного движения. Выбрали самый наглый, дерзкий маршрут по открытому участку местности, непосредственно перед самой задачей выдвинулись ночью на исходную точку", — приводит РИА "Новости" слова военного.

В результате слаженной работы группы удалось захватить центральный опорный пункт противника. Всего их было три, на расстоянии 700 метров друг от друга. Потери ВСУ составили шесть военных: четверо были ликвидированы при зачистке опорника, а двое — при отходе разведчиков.

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Ранее стало известно, что на левом берегу Днепра российские бойцы взяли в плен восьмерых военных ВСУ. По словам врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, подобное случается всё чаще.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова
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