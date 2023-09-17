Российские бойцы взяли в плен группу военных ВСУ в Херсонской области
Сальдо: На левом берегу Днепра российские бойцы пленили восьмерых военных ВСУ
На левом берегу Днепра российские бойцы взяли в плен восьмерых военных ВСУ. По словам врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, подобное случается всё чаще.
Российские бойцы везут восьмерых военных ВСУ, взятых в плен в Херсонской области. Видео © Telegram / "Херсонский вестник"
"Такое теперь случается всё чаще — до многих воюющих на стороне противника постепенно начинает доходить, что их жизни для военных начальников и политических главарей режима ничего не значат", — написал Сальдо в телеграм-канале и опубликовал там видео перевозки пленных.
Он также напомнил, что полтавский военком недавно сообщал, что из числа мобилизованных украинцев сейчас в строю остались всего 10% — остальные послужили пушечным мясом. По словам Сальдо, вероятность погибнуть или стать инвалидом для попавших в ряды ВСУ равна 90%. При этом у украинских военных есть реальный шанс выжить — это скорейшим образом сдаться в плен.
Ранее Лайф рассказывал, как несколько украинских военных после трёх дней на передовой переплыли Днепр на лодке, чтобы сдаться в плен российской стороне. Причиной стали плохое отношение командиров, голод и недостаток боевой подготовки.
Кадр из видео Telegram / "Херсонский вестник"