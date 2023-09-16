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16 сентября, 01:30

Украинский военком случайно проболтался о потерях ВСУ за год

Украинский военком Бережной: ВСУ потеряли 90% личного состава за год

Всего за год Вооружённые силы Украины лишились примерно 90% личного состава, который пополнил подразделение минувшей осенью. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной.

По словам Бережного, прозвучавшим на 39-й сессии Полтавского горсовета, в областном центре только на 13% выполнили план, утверждённый генштабом ВСУ. При этом он подчеркнул, что украинские части очень нуждаются в новых людях.

"Для примера, из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10–20, остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя", — пояснил Бережной.

Он также предложил развернуть участки для уведомления в микрорайонах города и разместить там представителей местной власти, которые бы устанавливали "наличие военнообязанного". По словам Бережного, в области вскоре создадут "большую механизированную бригаду", и в этом он попросил помочь депутатов.

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Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что с начала спецоперации Украина потеряла уже порядка полумиллиона военнослужащих. О числе погибших солдат ВСУ говорят как открытые, так и разведывательные данные.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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