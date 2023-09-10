На снятом с квадрокоптера ролике видно, что четверо бойцов ВДВ поочерёдно выводят из блиндажа украинских военнослужащих и укладывают лицом в землю. После того как один пленный замешкался, десантник производит предупредительный выстрел в землю. В конце видео становится понятно, что в укрытии находилось 11 солдат, почти в три раза больше численности наших ребят.