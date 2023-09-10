Российские десантники вчетвером взяли в плен 11 бойцов ВСУ
Псковские десантники вчетвером пленили 11 военных ВСУ на Запорожском направлении
На Запорожском направлении российские десантники вчетвером взяли в плен 11 солдат ВСУ. Кадры из зоны проведения спецоперации опубликовал телеграм-канал 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова.
Российские десантники вчетвером взяли в плен 11 солдат ВСУ. Видео © Telegram / komdiv_76
На снятом с квадрокоптера ролике видно, что четверо бойцов ВДВ поочерёдно выводят из блиндажа украинских военнослужащих и укладывают лицом в землю. После того как один пленный замешкался, десантник производит предупредительный выстрел в землю. В конце видео становится понятно, что в укрытии находилось 11 солдат, почти в три раза больше численности наших ребят.
Ранее Лайф рассказывал, как несколько украинских военных после трёх дней на передовой переплыли Днепр на лодке, чтобы сдаться в плен российской стороне. Причиной стали плохое отношение командиров, голод и недостаток боевой подготовки.
Кадр из видео Telegram / komdiv_76