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Опубликовано 10 сентября 2023, 16:46
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Российские десантники вчетвером взяли в плен 11 бойцов ВСУ

Псковские десантники вчетвером пленили 11 военных ВСУ на Запорожском направлении

На Запорожском направлении российские десантники вчетвером взяли в плен 11 солдат ВСУ. Кадры из зоны проведения спецоперации опубликовал телеграм-канал 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова.

Российские десантники вчетвером взяли в плен 11 солдат ВСУ. Видео © Telegram / komdiv_76

На снятом с квадрокоптера ролике видно, что четверо бойцов ВДВ поочерёдно выводят из блиндажа украинских военнослужащих и укладывают лицом в землю. После того как один пленный замешкался, десантник производит предупредительный выстрел в землю. В конце видео становится понятно, что в укрытии находилось 11 солдат, почти в три раза больше численности наших ребят.

Целое подразделение ВСУ сдалось в плен россиянам после приказа сержанта
Целое подразделение ВСУ сдалось в плен россиянам после приказа сержанта

Ранее Лайф рассказывал, как несколько украинских военных после трёх дней на передовой переплыли Днепр на лодке, чтобы сдаться в плен российской стороне. Причиной стали плохое отношение командиров, голод и недостаток боевой подготовки.

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Кадр из видео Telegram / komdiv_76

Наталья Исакова
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