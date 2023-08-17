Солдаты ВСУ из-за голода переплыли Днепр и сдались российским военным

Несколько украинских военных после трёх дней на передовой переплыли Днепр на лодке, чтобы сдаться в плен российской стороне. Причиной стало плохое отношение командиров, голод и недостаток боевой подготовки. Об этом рассказал один из солдат ВСУ, который вместе с двумя товарищами больше не мог вынести всего этого.

Солдат ВСУ рассказал, как из-за голода, плохого отношения командования и недостатка боевой подготовки вместе с товарищами переплыл Днепр, чтобы сдаться российским военным. Видео © t.me / rian_ru

В разговоре с РИА "Новости" перебежчик назвал главной причиной этого решения наплевательское отношение командиров, бросивших его подразделение на передовой без вооружения и продуктов. Также он отметил, что в учебке в Житомирской области его готовили всего пять дней. Мужчина добавил, что командир с позывным Клещ приехал на передовую только один раз, а всё остальное время находился в тылу.

"На третьи сутки начали голодать. Паёк, как сказали, не подвозят, потому что топлива нет. Его как бы покупают за свои деньги. А у нас в карманах пусто", — отметил перебежчик.

Тогда солдат решился на побег. Через неделю, находясь на позиции на берегу Днепра, он заметил лодку. Дождавшись ночи вместе с двумя сослуживцами, которые также не были готовы терпеть такое отношение командования, военный переплыл реку. 8 августа российские силы заметили украинцев с белой тряпкой между посёлком Великая Лепетиха и селом Заводовка и задержали. При себе у них было три автомата АК-74, 360 патронов к ним калибра 5,45 миллиметра, ручной противотанковый гранатомёт и три выстрела к нему.