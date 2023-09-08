Целое подразделение ВСУ сдалось в плен россиянам после приказа сержанта
Пленный боец ВСУ рассказал, как командир распустил подразделение на передовой
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Сержант ВСУ сказал своим подчинённым, что он больше им не командир, во время наступления Российской армии и предложил бежать с поля боя. Об этом рассказал один из сдавшихся в плен украинских бойцов.
"Нас возили по школам, потом погрузили в бронемашины и отправили окапываться у посадки. Мы там выкопали лёжки. Шли обстрелы. Старшим на тот момент был сержант. Во время обстрела он забрался в блиндаж и сказал солдатам: "Я вам уже не сержант, тикайте, больше я вам не командир". Ну мы и решили сдаться", — вспоминает пленный Валерий Мищенко в беседе с kp.ru.
Получив такое распоряжение, подразделение ВСУ, состоявшее из мобилизованных граждан, вовсе не считавших себя солдатами до мозга костей, коллективно приняло самое логичное в такой ситуации решение. Они вышли из укрытия с поднятыми руками и сдались в плен российским бойцам.
Ранее Лайф рассказывал, как несколько украинских военных после трёх дней на передовой переплыли Днепр на лодке, чтобы сдаться в плен российской стороне. Причиной стали плохое отношение командиров, голод и недостаток боевой подготовки.