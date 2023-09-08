Сержант ВСУ сказал своим подчинённым, что он больше им не командир, во время наступления Российской армии и предложил бежать с поля боя. Об этом рассказал один из сдавшихся в плен украинских бойцов.

"Нас возили по школам, потом погрузили в бронемашины и отправили окапываться у посадки. Мы там выкопали лёжки. Шли обстрелы. Старшим на тот момент был сержант. Во время обстрела он забрался в блиндаж и сказал солдатам: "Я вам уже не сержант, тикайте, больше я вам не командир". Ну мы и решили сдаться", — вспоминает пленный Валерий Мищенко в беседе с kp.ru.

Получив такое распоряжение, подразделение ВСУ, состоявшее из мобилизованных граждан, вовсе не считавших себя солдатами до мозга костей, коллективно приняло самое логичное в такой ситуации решение. Они вышли из укрытия с поднятыми руками и сдались в плен российским бойцам.