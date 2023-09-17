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17 сентября, 16:49

"НАТО готовило девять лет": В США раскрыли, что Россия сделала с лучшими бригадами ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС РФ уничтожили лучших бойцов ВСУ, подготовленных НАТО

Российские войска ликвидировали лучших военных ВСУ, которых в течение девяти лет готовили натовские офицеры. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ, военно-политический эксперт Ларри Джонсон.

"Они проходили подготовку в НАТО в течение девяти лет. У них был опытный офицерский корпус, солдаты, они не просто брали людей с улиц и надевали на них форму", — сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По словам Джонсона, пришедшие на замену уничтоженным украинским бойцам, которых тренировали в НАТО, гораздо хуже подготовлены. Это стало одной из причин провала контрнаступления, считает эксперт. Кроме того, он добавил, что сейчас у ВСУ уже нет такого количества живой силы, чтобы воевать годами, как этого хотят на Западе.

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Напомним, украинская армия 4 июня начала контрнаступление, которое несколько месяцев широко анонсировалось. Но для ВСУ этот манёвр обернулся огромными потерями и провалом. Так, по словам президента России Владимира Путина, противник с начала контрнаступления потерял 71,5 тысячи человек. Впрочем, в самом Киеве уже понимают бессмысленность каких-либо дальнейших манёвров против ВС России.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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