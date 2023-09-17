Российские войска ликвидировали лучших военных ВСУ, которых в течение девяти лет готовили натовские офицеры. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ, военно-политический эксперт Ларри Джонсон.

"Они проходили подготовку в НАТО в течение девяти лет. У них был опытный офицерский корпус, солдаты, они не просто брали людей с улиц и надевали на них форму", — сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue works.