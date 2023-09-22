В подполье сообщили об ударе по производящему танки для ВСУ заводу в Харькове
"РИА Новости": Производящий танки завод в Харькове был поражён ракетным ударом
По Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени В.А. Малышева (ХЗТМ) утром 21 сентября российскими войсками был нанесён ракетный удар. Об этом РИА "Новости" со ссылкой на товарищей сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Удары были нанесены по Слободскому району Харькова, где находятся складские помещения заводов Малышева и Фрунзе. По словам собеседника издания, передавшего информагентству фотографии с последствиями атаки, было зафиксировано шесть взрывов.
"Третий из них был с большим выхлопом пламени, и, по свидетельству харьковчан, было облако дыма вместе с искрами", — сообщил Лебедев.
Также он подчеркнул, что удары были высокоточными, все ракетные снаряды попадали кучно. Кроме того, координатор подчеркнул, что до этого пророссийское подполье передавало информацию о ситуации на этих заводах и нахождении на них военной техники.
"Пророссийское подполье города Харькова зафиксировало передвижение техники, которая завозила какие-то грузы на эти склады. Сегодня подполье зафиксировало точность попадания и итоги прилётов", — заключил Сергей Лебедев.
Ранее Лебедев сообщал, что 16 сентября российскими войсками были нанесены ракетные удары по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове и по сортировочному железнодорожному узлу. По его словам, харьковчане слышали после взрывов вторичную детонацию и ещё звуки обрушения строительных конструкций. Минобороны РФ подтвердило ракетный удар по цехам.
VK / Минобороны России