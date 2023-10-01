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1 октября, 06:21

Силы ПВО ликвидировали три украинских беспилотника в Смоленске

Силы ПВО нейтрализовали три украинских беспилотника самолётного типа в Заднепровском районе Смоленска, сообщил губернатор области Василий Анохин. Пострадавших нет. Кадры с одним из дронов публикует SHOT.

Силы ПВО ликвидировали три украинских беспилотника в Смоленске. Видео © SHOT

"Сегодня утром силами ПВО и РЭБ в Заднепровском районе города Смоленска были подавлены три украинских беспилотника самолётного типа. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте", написал он в своём телеграм-канале.

Факт уничтожения беспилотников подтвердили и в Минобороны. Там уточнили, что попытка атаки была совершена около девяти часов утра.

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Другой украинский беспилотник сбили сегодня утром на юге России — в Краснодарском крае. Он был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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