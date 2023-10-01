Силы ПВО нейтрализовали три украинских беспилотника самолётного типа в Заднепровском районе Смоленска, сообщил губернатор области Василий Анохин. Пострадавших нет. Кадры с одним из дронов публикует SHOT.

Силы ПВО ликвидировали три украинских беспилотника в Смоленске. Видео © SHOT

"Сегодня утром силами ПВО и РЭБ в Заднепровском районе города Смоленска были подавлены три украинских беспилотника самолётного типа. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте", — написал он в своём телеграм-канале.

Факт уничтожения беспилотников подтвердили и в Минобороны. Там уточнили, что попытка атаки была совершена около девяти часов утра.