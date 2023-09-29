Кустарный дрон, начинённый взрывчаткой и подшипниками, пытался атаковать Брянскую область
Беспилотник, начинённый взрывчаткой, уничтожили в Брянской области
Самодельный беспилотник, начинённый взрывчаткой с шарикоподшипниками, пытался атаковать Брянскую область, но был уничтожен по пути. Обломки дрона кустарного производства 28 сентября рухнули в лесу в трёх километрах от села Ширяевка Гордеевского района (90 км от границы).
По данным SHOT, БПЛА нёс на себе 1,5 кг пластида, 0,5 кг тротила и 15 кг поражающих элементов в виде шарикоподшипников. Повреждений на земле и пострадавших нет. Обломки самоделки передали в местное отделение СК.
Этой ночью также силы противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников самолётного типа при попытке атаковать территорию России. В Минобороны РФ сообщили, что объекты были сбиты над территориями Курской и Калужской областей.
ТАСС / Александр Полегенько