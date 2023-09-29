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29 сентября, 04:00

В Калужской и Курской областях силы ПВО ночью уничтожили 11 украинских дронов

МО: В Калужской и Курской областях силы ПВО ночью уничтожили 11 украинских дронов

Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников самолётного типа при попытке атаковать территорию России этой ночью. В Минобороны РФ сообщили, что объекты были сбиты над территорией Курской и Калужской области.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, из них один над территорией Калужской области и десять — над Курской", — сообщили в Минобороны.

ПВО сбила украинский дрон вблизи Курской АЭС

ПВО сбила украинский дрон вблизи Курской АЭС

Ранее стало известно, что украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Курской области. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, после атаки один из трансформаторов загорелся. По его словам, без электричества остались больница и пять населённых пунктов.

Обложка ©

Getty Images / alxpin

Оксана Попова
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