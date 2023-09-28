ПВО сбила украинский дрон вблизи Курской АЭС

Украинский беспилотник сбит в Курчатовском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Напомним, что город Курчатов находится в четырёх километрах от атомной электростанции (АЭС).

"Сегодня утром силами ПВО недалеко от села Макаровка Курчатовского района сбит украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет", — написал Старовойт в телеграм-канале.

Также глава региона призвал земляков в случае обнаружения обломков сбитых дронов не приближаться к ним — и тем более не трогать. О находке, подчеркнул губернатор, следует оперативно сообщать по телефону 112.