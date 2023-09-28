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28 сентября, 09:33

ПВО сбила украинский дрон вблизи Курской АЭС

Старовойт: ПВО сбила украинский дрон в Курчатовском районе Курской области

Украинский беспилотник сбит в Курчатовском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Напомним, что город Курчатов находится в четырёх километрах от атомной электростанции (АЭС).

"Сегодня утром силами ПВО недалеко от села Макаровка Курчатовского района сбит украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет", — написал Старовойт в телеграм-канале.

Также глава региона призвал земляков в случае обнаружения обломков сбитых дронов не приближаться к ним — и тем более не трогать. О находке, подчеркнул губернатор, следует оперативно сообщать по телефону 112.

Опубликовано видео с моментом подавления трёх беспилотников в Курской области

Опубликовано видео с моментом подавления трёх беспилотников в Курской области

Ранее на этой неделе ПВО предотвратила массовую атаку украинских беспилотников на Курскую область. Так, три БПЛА были замечены между посёлком Камыши и деревней Муравлево — примерно в 100 километрах от границы. Летательные аппараты были подавлены средствами РЭБ, никто не пострадал. Ещё один дрон был уничтожен рано утром 26 сентября.

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Wikipedia / Dmitriy 92

Наталья Исакова
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