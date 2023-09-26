Опубликовано видео с моментом подавления трёх беспилотников в Курской области
Телеграм-канал SHOT публикует видео, запечатлевшее моменты подавления трёх беспилотников в Курской области этой ночью.
Момент подавления трёх беспилотников в Курской области. Видео © SHOT
Все три дрона были подавлены средствами РЭБ и рухнули на территории Курского района.
Напомним, сегодня ночью ПВО предотвратила массовую атаку украинских беспилотников на Курскую область. Три БПЛА были замечены между посёлком Камыши и деревней Муравлево — примерно в 100 километрах от границы. Летательные аппараты были подавлены средствами РЭБ, никто не пострадал. Ещё один дрон был уничтожен рано утром 26 сентября. Также беспилотник сбросил взрывное устройство на эклектическую подстанцию в селе Снагость, в результате оказались обесточены семь населённых пунктов.