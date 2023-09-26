Регион

Уведомления отключены

26 сентября, 07:23

Опубликовано видео с моментом подавления трёх беспилотников в Курской области

Телеграм-канал SHOT публикует видео, запечатлевшее моменты подавления трёх беспилотников в Курской области этой ночью.

Момент подавления трёх беспилотников в Курской области. Видео © SHOT

Все три дрона были подавлены средствами РЭБ и рухнули на территории Курского района.

Семь населённых пунктов под Курском обесточены после атаки БПЛА ВСУ на подстанцию

Семь населённых пунктов под Курском обесточены после атаки БПЛА ВСУ на подстанцию

Напомним, сегодня ночью ПВО предотвратила массовую атаку украинских беспилотников на Курскую область. Три БПЛА были замечены между посёлком Камыши и деревней Муравлево — примерно в 100 километрах от границы. Летательные аппараты были подавлены средствами РЭБ, никто не пострадал. Ещё один дрон был уничтожен рано утром 26 сентября. Также беспилотник сбросил взрывное устройство на эклектическую подстанцию в селе Снагость, в результате оказались обесточены семь населённых пунктов.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Курская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров