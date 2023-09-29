Украинский дрон сбросил две взрывчатки на подстанцию в Курской области
Дрон ВСУ сбросил две взрывчатки на подстанцию в слободе Белой в Курской области
Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Курской области. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, после атаки один из трансформаторов загорелся.
"В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточено пять населённых пунктов и больница", — написал Старовойт в телеграм-канале.
Сейчас на месте происшествия работают представители экстренных служб. В ближайшее время они приступят к восстановительным работам.
Ранее днём 28 сентября сообщалось, что ПВО сбила украинский дрон вблизи Курской АЭС. По словам губернатора региона Романа Старовойта, обошлось без пострадавших. Также он призвал земляков в случае обнаружения обломков сбитых БПЛА не приближаться к ним и тем более не трогать.
Getty Images / Colin Anderson Productions pty ltd