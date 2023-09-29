Украинский дрон сбросил две взрывчатки на подстанцию в Курской области

Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Курской области. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, после атаки один из трансформаторов загорелся.

"В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточено пять населённых пунктов и больница", — написал Старовойт в телеграм-канале.

Сейчас на месте происшествия работают представители экстренных служб. В ближайшее время они приступят к восстановительным работам.