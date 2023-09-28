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28 сентября, 20:11

Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Минобороны: Над Белгородской областью силами ПВО сбит украинский беспилотник

Украинские силы попытались атаковать территорию России с применением беспилотника самолётного типа. Как сообщили в Минобороны РФ, объект был сбит в 21:00 мск над территорией Белгородской области.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", — рассказали в ведомстве.

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Ранее днём 28 сентября сообщалось, что ПВО сбила украинский дрон вблизи Курской АЭС. По словам губернатора региона Романа Старовойта, обошлось без пострадавших. Также он призвал земляков в случае обнаружения обломков сбитых БПЛА не приближаться к ним и тем более не трогать.

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Getty Images / alxpin

Оксана Попова
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