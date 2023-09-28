Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Украинские силы попытались атаковать территорию России с применением беспилотника самолётного типа. Как сообщили в Минобороны РФ, объект был сбит в 21:00 мск над территорией Белгородской области.

Ранее днём 28 сентября сообщалось, что ПВО сбила украинский дрон вблизи Курской АЭС. По словам губернатора региона Романа Старовойта, обошлось без пострадавших. Также он призвал земляков в случае обнаружения обломков сбитых БПЛА не приближаться к ним и тем более не трогать.