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28 сентября, 14:02

Беспилотник, сбитый на подлёте к Брянску, нёс около 1 кг взрывчатки

Беспилотник, пытавшийся утром атаковать офис "Транснефть-Дружба" в Брянске, нёс около килограмма взрывчатки С-4 и кумулятивный заряд КЗ-6. Об этом сообщает SHOT.

Напомним, утром 28 сентября Вооружённые силы Украины попытались атаковать Брянск с помощью беспилотника самолётного типа. По данным SHOT, дрон пытался атаковать офис компании "Транснефть-Дружба", но его подавили системой РЭБ. Обломки упали в районе улицы Уральской, но пострадавших и разрушений нет.

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Это уже была вторая попытка ВСУ атаковать офис нефтяной компании за два дня. 27 сентября точно такой же дрон самолётного типа был сбит в том же районе улицы Уральской.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
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