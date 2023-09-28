Беспилотник, сбитый на подлёте к Брянску, нёс около 1 кг взрывчатки

Беспилотник, пытавшийся утром атаковать офис "Транснефть-Дружба" в Брянске, нёс около килограмма взрывчатки С-4 и кумулятивный заряд КЗ-6. Об этом сообщает SHOT.

Напомним, утром 28 сентября Вооружённые силы Украины попытались атаковать Брянск с помощью беспилотника самолётного типа. По данным SHOT, дрон пытался атаковать офис компании "Транснефть-Дружба", но его подавили системой РЭБ. Обломки упали в районе улицы Уральской, но пострадавших и разрушений нет.