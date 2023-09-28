Украинский дрон взорвался после принудительной посадки в Курской области

"Один из беспилотников при посадке сдетонировал, обошлось без пострадавших и разрушений", — написал он в телеграм-канале.

Ранее днём 28 сентября сообщалось, что ПВО сбила украинский дрон вблизи Курской АЭС. По словам Старовойта, обошлось без пострадавших. Также он призвал земляков в случае обнаружения обломков сбитых БПЛА не приближаться к ним — и тем более не трогать.