Украинский дрон взорвался после принудительной посадки в Курской области
Старовойт: Два украинских дрона посажены силами РЭБ в Курской области
Два украинских беспилотника посажены силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) около села Горналь Суджанского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Один из беспилотников при посадке сдетонировал, обошлось без пострадавших и разрушений", — написал он в телеграм-канале.
Ранее днём 28 сентября сообщалось, что ПВО сбила украинский дрон вблизи Курской АЭС. По словам Старовойта, обошлось без пострадавших. Также он призвал земляков в случае обнаружения обломков сбитых БПЛА не приближаться к ним — и тем более не трогать.
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