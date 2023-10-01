Регион

Уведомления отключены

1 октября, 05:54

В Краснодарском крае сбили украинский БПЛА

Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника в Краснодарском крае

Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, всё произошло сегодня около восьми часов утра.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края", — говорится в опубликованном сообщении.

Беспилотник, сбитый на подлёте к Брянску, нёс около 1 кг взрывчатки

Беспилотник, сбитый на подлёте к Брянску, нёс около 1 кг взрывчатки

Лайф писал об уничтожении украинского беспилотника в Брянской области. Он был начинён взрывчаткой с шарикоподшипниками.

Обложка ©

Unsplash

Матвей Константинов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров