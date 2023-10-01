В Краснодарском крае сбили украинский БПЛА
Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника в Краснодарском крае
Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, всё произошло сегодня около восьми часов утра.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края", — говорится в опубликованном сообщении.
Лайф писал об уничтожении украинского беспилотника в Брянской области. Он был начинён взрывчаткой с шарикоподшипниками.
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