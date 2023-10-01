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1 октября, 08:45

Момент взрыва беспилотника в Краснодарском крае попал на видео

Момент взрыва украинского беспилотника в Адлерском районе Сочи попал на видео. Кадры, снятые камерой видеонаблюдения, публикует Kub Mash.

Момент взрыва украинского беспилотника в Адлерском районе Сочи. Видео © T.me / Kub Mash

Как уже рассказывал Лайф, сегодня утром стало известно, что на Кубани сработали средства ПВО и уничтожили вражеский беспилотник. Местные жители даже сняли на камеру пролетающий над их головами дрон. В результате ЧП шесть самолётов в Сочи были перенаправлены на запасные аэродромы. При этом уже с 08:20 сочинский аэропорт работает в штатном режиме на прилёт и вылет.

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Помимо Краснодарского края, вражеские БПЛА сегодня атаковали ещё и Смоленск. Силы ПВО нейтрализовали три украинских беспилотника самолётного типа в Заднепровском районе города, а позже стало известно об уничтожении ещё двух дронов в небе над Смоленской областью.

Обложка ©

T.me / Kub Mash

Николь Вербер
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