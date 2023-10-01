Момент взрыва беспилотника в Краснодарском крае попал на видео

Как уже рассказывал Лайф, сегодня утром стало известно, что на Кубани сработали средства ПВО и уничтожили вражеский беспилотник. Местные жители даже сняли на камеру пролетающий над их головами дрон. В результате ЧП шесть самолётов в Сочи были перенаправлены на запасные аэродромы. При этом уже с 08:20 сочинский аэропорт работает в штатном режиме на прилёт и вылет.