Момент взрыва беспилотника в Краснодарском крае попал на видео
Момент взрыва украинского беспилотника в Адлерском районе Сочи попал на видео. Кадры, снятые камерой видеонаблюдения, публикует Kub Mash.
Момент взрыва украинского беспилотника в Адлерском районе Сочи. Видео © T.me / Kub Mash
Как уже рассказывал Лайф, сегодня утром стало известно, что на Кубани сработали средства ПВО и уничтожили вражеский беспилотник. Местные жители даже сняли на камеру пролетающий над их головами дрон. В результате ЧП шесть самолётов в Сочи были перенаправлены на запасные аэродромы. При этом уже с 08:20 сочинский аэропорт работает в штатном режиме на прилёт и вылет.
Помимо Краснодарского края, вражеские БПЛА сегодня атаковали ещё и Смоленск. Силы ПВО нейтрализовали три украинских беспилотника самолётного типа в Заднепровском районе города, а позже стало известно об уничтожении ещё двух дронов в небе над Смоленской областью.
T.me / Kub Mash