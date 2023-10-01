Шесть самолётов в Сочи перенаправили на запасные аэродромы из-за сбитого дрона

В результате инцидента с украинским беспилотником в Краснодарском крае шесть самолётов были перенаправлены из Сочи на запасные аэродромы. Об этом сообщила пресс-служба сочинского аэропорта.

Украинский беспилотник пролетел в небе над Сочи и попал на камеру. Видео © T.me / ЧП Сочи

"Утром 1 октября в аэропорту Сочи вводилось временное ограничение полётов. Шесть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы", — говорится в телеграм-канале пресс-службы аэропорта.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский также заверил жителей, что в настоящее время ситуация в городе спокойная. Он уточнил, что с 08:20 по московскому времени местный аэропорт работает в штатном режиме на прилёт и вылет.

"В Сочи всё штатно. Ситуация в городе спокойная", — написал он в своём телеграм-канале.