Над Белгородской областью уничтожено девять украинских снарядов РСЗО "Ураган"

Киевские власти попытались атаковать территорию России с применением реактивной системы залпового огня "Ураган". Как уточнили в Министерстве обороны РФ, силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью все девять снарядов.

"Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе все девять снарядов", — уточнили в ведомстве.