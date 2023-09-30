Над Белгородской областью уничтожено девять украинских снарядов РСЗО "Ураган"
Минобороны: Девять снарядов "Ураган" сбиты силами ПВО над Белгородской областью
Киевские власти попытались атаковать территорию России с применением реактивной системы залпового огня "Ураган". Как уточнили в Министерстве обороны РФ, силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью все девять снарядов.
"Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе все девять снарядов", — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили воздушные цели на подлёте к Белгороду. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, последствия атаки уточняются.
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