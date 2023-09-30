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30 сентября, 02:06

Над Белгородской областью уничтожено девять украинских снарядов РСЗО "Ураган"

Минобороны: Девять снарядов "Ураган" сбиты силами ПВО над Белгородской областью

Киевские власти попытались атаковать территорию России с применением реактивной системы залпового огня "Ураган". Как уточнили в Министерстве обороны РФ, силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью все девять снарядов.

"Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе все девять снарядов", — уточнили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили воздушные цели на подлёте к Белгороду. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, последствия атаки уточняются.

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Getty Images / China News Service

Оксана Попова
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