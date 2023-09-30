Силы ПВО сбили воздушные цели на подлёте к Белгороду

Система противовоздушной обороны сбила воздушные цели на подлёте к Белгороду. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, последствия атаки уточняются.

Звуки взрывов в Белгородской области. Видео © LIFE

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбиты воздушные цели на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал Гладков в телеграм-канале.

В распоряжении Лайфа также оказались кадры с места происшествия, на которых можно услышать громкие хлопки. Судя по видео, взрывы прозвучали не менее пяти раз.