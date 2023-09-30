В приграничном с Украиной брянском посёлке прогремело несколько взрывов
SHOT: В посёлке Погар Брянской области прогремело четыре взрыва, горит подстанция
В посёлке Погар Брянской области прогремело четыре взрыва, горит подстанция. Обложка © t.me / "ЧП Брянск"
В приграничном с Украиной брянском посёлке Погар прозвучало четыре взрыва. Как рассказали местные жители телеграм-каналу SHOT, в населённом пункте горит электрическая подстанция.
В посёлке Погар Брянской области прогремело четыре взрыва, горит подстанция. Видео © t.me / "ЧП Брянск"
По словам местных жителей, всего прозвучало четыре взрыва. Два — около административного здания, третий был слышен в поле неподалёку от заправки, а четвёртый — в районе подстанции. После хлопка она загорелась.
После происшествия без света оказалось как минимум четыре населённых пункта. Стоит заметить, что посёлок Погар находится в 30 километрах от границы с Украиной. Что именно стало причиной взрывов, пока не известно: официальной информации от властей не было.
Лайф сообщал, что днём ранее украинские диверсанты на боевой машине пехоты попытались прорваться на территорию Брянской области. Российские пограничники засекли противника в лесополосе в районе реки Снов недалеко от посёлка Лугового Климовского района. ДРГ состояла примерно из десяти человек с автоматами Калашникова.