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29 сентября, 22:00

В приграничном с Украиной брянском посёлке прогремело несколько взрывов

SHOT: В посёлке Погар Брянской области прогремело четыре взрыва, горит подстанция

<p>В посёлке Погар Брянской области прогремело четыре взрыва, горит подстанция. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/chpbryansk/4374" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ЧП Брянск"</a></p>

В посёлке Погар Брянской области прогремело четыре взрыва, горит подстанция. Обложка © t.me / "ЧП Брянск"

В приграничном с Украиной брянском посёлке Погар прозвучало четыре взрыва. Как рассказали местные жители телеграм-каналу SHOT, в населённом пункте горит электрическая подстанция.

В посёлке Погар Брянской области прогремело четыре взрыва, горит подстанция. Видео © t.me / "ЧП Брянск"

По словам местных жителей, всего прозвучало четыре взрыва. Два — около административного здания, третий был слышен в поле неподалёку от заправки, а четвёртый — в районе подстанции. После хлопка она загорелась.

После происшествия без света оказалось как минимум четыре населённых пункта. Стоит заметить, что посёлок Погар находится в 30 километрах от границы с Украиной. Что именно стало причиной взрывов, пока не известно: официальной информации от властей не было.

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Лайф сообщал, что днём ранее украинские диверсанты на боевой машине пехоты попытались прорваться на территорию Брянской области. Российские пограничники засекли противника в лесополосе в районе реки Снов недалеко от посёлка Лугового Климовского района. ДРГ состояла примерно из десяти человек с автоматами Калашникова.

Оксана Попова
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