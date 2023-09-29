Украинские диверсанты на боевой машине пехоты попытались прорваться на территорию Брянской области. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Место на карте, где украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область. Фото © SHOT

Как пишет телеграм-канал, российские пограничники засекли противника в лесополосе в районе реки Снов недалеко от посёлка Лугового Климовского района. ДРГ состояла примерно из десяти человек с автоматами Калашникова. Перед попыткой прорыва был артобстрел. Российские пограничники откинули ДРГ назад, среди диверсантов есть раненые.

Уточняется, что прорыва границы допущено не было.