Украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область
SHOT: Российские пограничники отразили атаку украинской ДРГ в Брянской области
Украинские диверсанты на боевой машине пехоты попытались прорваться на территорию Брянской области. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
Место на карте, где украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область. Фото © SHOT
Как пишет телеграм-канал, российские пограничники засекли противника в лесополосе в районе реки Снов недалеко от посёлка Лугового Климовского района. ДРГ состояла примерно из десяти человек с автоматами Калашникова. Перед попыткой прорыва был артобстрел. Российские пограничники откинули ДРГ назад, среди диверсантов есть раненые.
Уточняется, что прорыва границы допущено не было.
В последнее время украинские ДРГ осуществляют попытки прорыва в приграничные российские регионы, однако наши пограничники мужественно отражают атаки. Так, в начале сентября в Брянской области сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения украинской ДРГ. При отходе из региона диверсанты бросили часть боеприпасов, в том числе иностранного производства.
Getty Images / Vincenzo Circosta