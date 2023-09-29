Регион

Уведомления отключены

29 сентября, 14:16
3442

Украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область

SHOT: Российские пограничники отразили атаку украинской ДРГ в Брянской области

Украинские диверсанты на боевой машине пехоты попытались прорваться на территорию Брянской области. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Место на карте, где украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область. Фото © SHOT

Место на карте, где украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область. Фото © SHOT

Как пишет телеграм-канал, российские пограничники засекли противника в лесополосе в районе реки Снов недалеко от посёлка Лугового Климовского района. ДРГ состояла примерно из десяти человек с автоматами Калашникова. Перед попыткой прорыва был артобстрел. Российские пограничники откинули ДРГ назад, среди диверсантов есть раненые.

Уточняется, что прорыва границы допущено не было.

Восемь диверсантов было в составе украинской ДРГ, пытавшейся прорваться в Белгородскую область

Восемь диверсантов было в составе украинской ДРГ, пытавшейся прорваться в Белгородскую область

В последнее время украинские ДРГ осуществляют попытки прорыва в приграничные российские регионы, однако наши пограничники мужественно отражают атаки. Так, в начале сентября в Брянской области сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения украинской ДРГ. При отходе из региона диверсанты бросили часть боеприпасов, в том числе иностранного производства.

Обложка ©

Getty Images / Vincenzo Circosta

Никита Никонов
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров