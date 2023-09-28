Регион

Уведомления отключены

28 сентября, 08:01

Восемь диверсантов было в составе украинской ДРГ, пытавшейся прорваться в Белгородскую область

SHOT: Восемь украинских диверсантов пытались прорваться в Белгородскую область

В составе украинской ДРГ, которая попыталась прорваться в Белгородскую область, было восемь диверсантов. Об этом пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

Предварительно, диверсанты разделились на две равные группы и попытались зайти с разных сторон российского региона. Бойцы при себе имели автоматы Калашникова, американские гранаты М67, а ещё брикеты со взрывчаткой С-4. В результате украинских диверсантов вытеснили на территорию Незалежной, ДРГ понесла потери. При этом среди российских военных потерь нет.

Стало известно о существенном продвижении ВС РФ в Харьковской области

Стало известно о существенном продвижении ВС РФ в Харьковской области

Напомним, в 06:00 28 сентября украинская ДРГ попыталась безуспешно прорваться в Белгородскую область. Противник подошёл со стороны Сумской области к Краснояружскому району. ВС РФ отбили нападение, при отступлении некоторые украинские диверсанты подорвались на минном поле.

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Евгения Колесникова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров