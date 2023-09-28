Восемь диверсантов было в составе украинской ДРГ, пытавшейся прорваться в Белгородскую область
SHOT: Восемь украинских диверсантов пытались прорваться в Белгородскую область
В составе украинской ДРГ, которая попыталась прорваться в Белгородскую область, было восемь диверсантов. Об этом пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.
Предварительно, диверсанты разделились на две равные группы и попытались зайти с разных сторон российского региона. Бойцы при себе имели автоматы Калашникова, американские гранаты М67, а ещё брикеты со взрывчаткой С-4. В результате украинских диверсантов вытеснили на территорию Незалежной, ДРГ понесла потери. При этом среди российских военных потерь нет.
Напомним, в 06:00 28 сентября украинская ДРГ попыталась безуспешно прорваться в Белгородскую область. Противник подошёл со стороны Сумской области к Краснояружскому району. ВС РФ отбили нападение, при отступлении некоторые украинские диверсанты подорвались на минном поле.
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