Восемь диверсантов было в составе украинской ДРГ, пытавшейся прорваться в Белгородскую область

В составе украинской ДРГ, которая попыталась прорваться в Белгородскую область, было восемь диверсантов. Об этом пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

Предварительно, диверсанты разделились на две равные группы и попытались зайти с разных сторон российского региона. Бойцы при себе имели автоматы Калашникова, американские гранаты М67, а ещё брикеты со взрывчаткой С-4. В результате украинских диверсантов вытеснили на территорию Незалежной, ДРГ понесла потери. При этом среди российских военных потерь нет.