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28 сентября, 07:25

Российские пограничники отбили атаку украинских диверсантов в Белгородской области

SHOT: Украинская ДРГ безуспешно попыталась прорваться в Белгородскую область

Украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться в Белгородскую область. Как пишет телеграм-канал SHOT, противник подошёл со стороны Сумской области к Краснояружскому району.

Атака началась в шесть утра. ДРГ сначала подошла к селу Староселье, но основной бой развернулся у населённого пункта Теребрено. Также ВСУ выпустили по территории артснаряды, поэтому местные жители прятались в подвалах, некоторых эвакуировали в ПВР.

Российские пограничники нападение отбили, а при отступлении часть украинских диверсантов подорвались на минном поле и понесли потери. ДРГ вытеснили обратно на территорию Украины.

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Ранее ВСУ обстреляли село Большетроицкое в Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки пострадал мужчина.

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ТАСС / Александр Полегенько

Евгения Колесникова
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