Российские пограничники отбили атаку украинских диверсантов в Белгородской области
SHOT: Украинская ДРГ безуспешно попыталась прорваться в Белгородскую область
Украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться в Белгородскую область. Как пишет телеграм-канал SHOT, противник подошёл со стороны Сумской области к Краснояружскому району.
Атака началась в шесть утра. ДРГ сначала подошла к селу Староселье, но основной бой развернулся у населённого пункта Теребрено. Также ВСУ выпустили по территории артснаряды, поэтому местные жители прятались в подвалах, некоторых эвакуировали в ПВР.
Российские пограничники нападение отбили, а при отступлении часть украинских диверсантов подорвались на минном поле и понесли потери. ДРГ вытеснили обратно на территорию Украины.
Ранее ВСУ обстреляли село Большетроицкое в Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки пострадал мужчина.
ТАСС / Александр Полегенько