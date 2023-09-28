Российские пограничники отбили атаку украинских диверсантов в Белгородской области

Украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться в Белгородскую область. Как пишет телеграм-канал SHOT, противник подошёл со стороны Сумской области к Краснояружскому району.

Атака началась в шесть утра. ДРГ сначала подошла к селу Староселье, но основной бой развернулся у населённого пункта Теребрено. Также ВСУ выпустили по территории артснаряды, поэтому местные жители прятались в подвалах, некоторых эвакуировали в ПВР.

Российские пограничники нападение отбили, а при отступлении часть украинских диверсантов подорвались на минном поле и понесли потери. ДРГ вытеснили обратно на территорию Украины.