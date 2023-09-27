При обстреле ВСУ села в Белгородской области пострадал мирный житель
Гладков: Мужчина ранен при обстреле ВСУ села в Белгородской области
Украинские войска обстреляли село Большетроицкое Шебекинского городского округа. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате удара пострадал один человек.
В телеграм-канале глава региона уточнил, что село подверглось атаке утром 27 сентября. Пострадавший мужчина в момент обстрела косил траву на участке.
"У пострадавшего осколочные ранения бедра. Бригадой скорой медицинской помощи он доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода", — указал Гладков.
Также в результате обстрела со стороны ВСУ повреждено одно частное домовладение — посекло крышу. Оперативные и аварийные службы работают на месте ЧП, подомовой обход территории продолжается.
А ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области. Попавшим в частный дом снарядом была ранена женщина.
t.me / V_Zelenskiy_official