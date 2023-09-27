При обстреле ВСУ села в Белгородской области пострадал мирный житель

Украинские войска обстреляли село Большетроицкое Шебекинского городского округа. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате удара пострадал один человек.

В телеграм-канале глава региона уточнил, что село подверглось атаке утром 27 сентября. Пострадавший мужчина в момент обстрела косил траву на участке.

"У пострадавшего осколочные ранения бедра. Бригадой скорой медицинской помощи он доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода", — указал Гладков.

Также в результате обстрела со стороны ВСУ повреждено одно частное домовладение — посекло крышу. Оперативные и аварийные службы работают на месте ЧП, подомовой обход территории продолжается.