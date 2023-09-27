Регион

Уведомления отключены

27 сентября, 07:50

При обстреле ВСУ села в Белгородской области пострадал мирный житель

Гладков: Мужчина ранен при обстреле ВСУ села в Белгородской области

Украинские войска обстреляли село Большетроицкое Шебекинского городского округа. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате удара пострадал один человек.

В телеграм-канале глава региона уточнил, что село подверглось атаке утром 27 сентября. Пострадавший мужчина в момент обстрела косил траву на участке.

"У пострадавшего осколочные ранения бедра. Бригадой скорой медицинской помощи он доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода", — указал Гладков.

Также в результате обстрела со стороны ВСУ повреждено одно частное домовладение — посекло крышу. Оперативные и аварийные службы работают на месте ЧП, подомовой обход территории продолжается.

В Брянске уничтожили украинский беспилотник с кумулятивным зарядом и взрывчаткой

В Брянске уничтожили украинский беспилотник с кумулятивным зарядом и взрывчаткой

А ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области. Попавшим в частный дом снарядом была ранена женщина.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров