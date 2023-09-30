Богомаз заявил об атаке на брянский посёлок Погар со стороны ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке на посёлок Погар со стороны Украины. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

"В результате атаки украинских террористов в посёлке Погар нарушено энергоснабжение. Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал он в телеграм-канале.