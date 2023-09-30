Богомаз заявил об атаке на брянский посёлок Погар со стороны ВСУ
Богомаз: В посёлке Погар Брянской области нарушено энергоснабжение из-за атаки ВСУ
Кадры из посёлка Погар Брянской области, атакованного ВСУ. Обложка © t.me / "Типичный Брянск"
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке на посёлок Погар со стороны Украины. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.
"В результате атаки украинских террористов в посёлке Погар нарушено энергоснабжение. Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал он в телеграм-канале.
Ранее стало известно, что в брянском посёлке Погар прозвучало четыре взрыва. По словам местных жителей, два прогремели около административного здания, третий был слышен в поле неподалёку от заправки, а четвёртый — в районе подстанции. После хлопка она загорелась.