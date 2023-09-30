Регион

Уведомления отключены

29 сентября, 22:19

Богомаз заявил об атаке на брянский посёлок Погар со стороны ВСУ

Богомаз: В посёлке Погар Брянской области нарушено энергоснабжение из-за атаки ВСУ

<p>Кадры из посёлка Погар Брянской области, атакованного ВСУ. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/tipicl32" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Типичный Брянск"</a></p>

Кадры из посёлка Погар Брянской области, атакованного ВСУ. Обложка © t.me / "Типичный Брянск"

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке на посёлок Погар со стороны Украины. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

"В результате атаки украинских террористов в посёлке Погар нарушено энергоснабжение. Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал он в телеграм-канале.

Беспилотник, сбитый на подлёте к Брянску, нёс около 1 кг взрывчатки

Беспилотник, сбитый на подлёте к Брянску, нёс около 1 кг взрывчатки

Ранее стало известно, что в брянском посёлке Погар прозвучало четыре взрыва. По словам местных жителей, два прогремели около административного здания, третий был слышен в поле неподалёку от заправки, а четвёртый — в районе подстанции. После хлопка она загорелась.

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров