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2 октября, 12:01

Российские пограничники из БТР-80 сбили ударный беспилотник на подлёте к Крыму

<p>Обломки беспилотника, который российские пограничники уничтожили на подлёте к Крыму. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/57693" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обломки беспилотника, который российские пограничники уничтожили на подлёте к Крыму. Фото © SHOT

Российские пограничники уничтожили на подлёте к Крыму украинский ударный беспилотник, который нёс снаряды поражающего действия. По дрону били с БТР-80 из крупнокалиберного пулемёта Владимирова. Об этом сообщает SHOT.

Обломки беспилотника, который российские пограничники уничтожили на подлёте к Крыму. Фото © SHOT

Обломки беспилотника, который российские пограничники уничтожили на подлёте к Крыму. Фото © SHOT

Обломки беспилотника, который российские пограничники уничтожили на подлёте к Крыму. Фото © SHOT

Обломки беспилотника, который российские пограничники уничтожили на подлёте к Крыму. Фото © SHOT

Обломки беспилотника, который российские пограничники уничтожили на подлёте к Крыму. Фото © SHOT

Обломки беспилотника, который российские пограничники уничтожили на подлёте к Крыму. Фото © SHOT

Обломки беспилотника, который российские пограничники уничтожили на подлёте к Крыму. Фото © SHOT

Обломки беспилотника, который российские пограничники уничтожили на подлёте к Крыму. Фото © SHOT

В итоге при падении два снаряда внутри БПЛА сдетонировали, но пострадавших и разрушений нет.

А накануне, 1 октября, российские силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников самолётного типа в небе над Смоленской областью. Как узнал Лайф, целью этих БПЛА был авиационный завод.

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Александра Вишнякова
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