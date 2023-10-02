Российские пограничники из БТР-80 сбили ударный беспилотник на подлёте к Крыму
Российские пограничники уничтожили на подлёте к Крыму украинский ударный беспилотник, который нёс снаряды поражающего действия. По дрону били с БТР-80 из крупнокалиберного пулемёта Владимирова. Об этом сообщает SHOT.
В итоге при падении два снаряда внутри БПЛА сдетонировали, но пострадавших и разрушений нет.
А накануне, 1 октября, российские силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников самолётного типа в небе над Смоленской областью. Как узнал Лайф, целью этих БПЛА был авиационный завод.