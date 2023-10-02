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2 октября, 07:27

Целью украинских БПЛА, уничтоженных накануне в Смоленске, был авиационный завод

Прилетевшие накануне в Смоленскую область украинские беспилотники пытались атаковать Смоленский авиационный завод. Об этом пишет SHOT.

Обломки сбитого в Смоленске украинского дрона. Видео © SHOT

Видео с места падения одного из пяти украинских беспилотников в пригороде Смоленска. Они пытались атаковать Смоленский авиационный завод.

По данным телеграм-канала, все пять вражеских дронов UJ-22 Airborne были сбиты средствами РЭБ. Два из них рухнули и взорвались на территории цеха № 55, ещё один — у цеха № 63. В результате взрывов было повреждено остекление ближайшего жилого дома и ТРЦ "Кутузов".

Ещё два БПЛА упали в лес за городом. Ни в одном из пяти случаев никто не пострадал.

Как писал Лайф, накануне украинские войска пытались провести массовую атаку беспилотниками в Смоленске. Сперва сообщалось о трёх сбитых силами ПВО дронах, а спустя два часа стало известно ещё о двух уничтоженных БПЛА.

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SHOT

Максим Плетнёв
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