Целью украинских БПЛА, уничтоженных накануне в Смоленске, был авиационный завод
Прилетевшие накануне в Смоленскую область украинские беспилотники пытались атаковать Смоленский авиационный завод. Об этом пишет SHOT.
Обломки сбитого в Смоленске украинского дрона. Видео © SHOT
Видео с места падения одного из пяти украинских беспилотников в пригороде Смоленска. Они пытались атаковать Смоленский авиационный завод.
По данным телеграм-канала, все пять вражеских дронов UJ-22 Airborne были сбиты средствами РЭБ. Два из них рухнули и взорвались на территории цеха № 55, ещё один — у цеха № 63. В результате взрывов было повреждено остекление ближайшего жилого дома и ТРЦ "Кутузов".
Ещё два БПЛА упали в лес за городом. Ни в одном из пяти случаев никто не пострадал.
Как писал Лайф, накануне украинские войска пытались провести массовую атаку беспилотниками в Смоленске. Сперва сообщалось о трёх сбитых силами ПВО дронах, а спустя два часа стало известно ещё о двух уничтоженных БПЛА.