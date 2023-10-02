Украинские снайперы пожаловались на вездесущее око беспилотников ВС РФ
NYT: Российские беспилотники эффективно вскрывают позиции украинских снайперов
Российские беспилотники эффективно вскрывают позиции украинских снайперов, пишет газета The New York Times со ссылкой на бойцов ВСУ.
Указывается, что им "приходится платить" буквально за каждое нажатие на курок, так как БПЛА и тепловизоры видят позиции даже хорошо замаскированных снайперов из-за тепла их тел. Причём они легко фиксируют даже пыль, дым, а иногда и вспышки, возникающие при выстреле из крупнокалиберного оружия. Кроме того, всё хорошо у ВС России и с профессиональными кадрами.
"У них есть отличные ребята, эффективные. Я считаю, что никогда не следует недооценивать соперника", — сказал один из солдат ВСУ.
Лайф писал об одной из причин провала контрнаступления ВСУ. По словам немецкого генерала в отставке Райнхарда Вольски, украинские военнослужащие не могут пробиться через глубоко продуманную оборону ВС России.
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