Указывается, что им "приходится платить" буквально за каждое нажатие на курок, так как БПЛА и тепловизоры видят позиции даже хорошо замаскированных снайперов из-за тепла их тел. Причём они легко фиксируют даже пыль, дым, а иногда и вспышки, возникающие при выстреле из крупнокалиберного оружия. Кроме того, всё хорошо у ВС России и с профессиональными кадрами.