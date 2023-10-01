В Германии рассказали, как контрнаступ ВСУ забуксовал из-за русской смекалки
Немецкий генерал Вольски: ВСУ бессильны против выстроенной ВС России обороны
Контрнаступление ВСУ провалилось из-за глубоко продуманной обороны ВС России, заявил немецкий генерал в отставке Райнхард Вольски. По его словам, попытки прорвать её оборачиваются для Киева огромными потерями.
"Очень трудно прорвать хорошо подготовленную оборону... Это сложная задача, которая неминуемо ведёт к большому количеству жертв", — сказал офицер в эфире телеканала Welt.
Другой причиной провала контрнаступа, указал генерал, являются несвоевременные поставки западного оружия.
Как отмечал французский обозреватель Филипп Рикар, провал контрнаступления ВСУ поставил Владимира Зеленского в политическую ловушку. Указывается, что неспособность украинской армии прорвать российскую оборону усугубляет его положение.
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