В Германии рассказали, как контрнаступ ВСУ забуксовал из-за русской смекалки

Контрнаступление ВСУ провалилось из-за глубоко продуманной обороны ВС России, заявил немецкий генерал в отставке Райнхард Вольски. По его словам, попытки прорвать её оборачиваются для Киева огромными потерями.

"Очень трудно прорвать хорошо подготовленную оборону... Это сложная задача, которая неминуемо ведёт к большому количеству жертв", — сказал офицер в эфире телеканала Welt.

Другой причиной провала контрнаступа, указал генерал, являются несвоевременные поставки западного оружия.