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Регион
Опубликовано 1 октября 2023, 09:22
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В Германии рассказали, как контрнаступ ВСУ забуксовал из-за русской смекалки

Немецкий генерал Вольски: ВСУ бессильны против выстроенной ВС России обороны

Контрнаступление ВСУ провалилось из-за глубоко продуманной обороны ВС России, заявил немецкий генерал в отставке Райнхард Вольски. По его словам, попытки прорвать её оборачиваются для Киева огромными потерями.

"Очень трудно прорвать хорошо подготовленную оборону... Это сложная задача, которая неминуемо ведёт к большому количеству жертв", сказал офицер в эфире телеканала Welt.

Другой причиной провала контрнаступа, указал генерал, являются несвоевременные поставки западного оружия.

Почему боевикам ВСУ стали давать отпуска
Почему боевикам ВСУ стали давать отпуска

Как отмечал французский обозреватель Филипп Рикар, провал контрнаступления ВСУ поставил Владимира Зеленского в политическую ловушку. Указывается, что неспособность украинской армии прорвать российскую оборону усугубляет его положение.

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Getty Images / Pierre Crom

Матвей Константинов
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