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1 октября, 09:22

В Германии рассказали, как контрнаступ ВСУ забуксовал из-за русской смекалки

Немецкий генерал Вольски: ВСУ бессильны против выстроенной ВС России обороны

Контрнаступление ВСУ провалилось из-за глубоко продуманной обороны ВС России, заявил немецкий генерал в отставке Райнхард Вольски. По его словам, попытки прорвать её оборачиваются для Киева огромными потерями.

"Очень трудно прорвать хорошо подготовленную оборону... Это сложная задача, которая неминуемо ведёт к большому количеству жертв", сказал офицер в эфире телеканала Welt.

Другой причиной провала контрнаступа, указал генерал, являются несвоевременные поставки западного оружия.

Усталость или военная хитрость: Почему боевикам ВСУ стали давать отпуска

Усталость или военная хитрость: Почему боевикам ВСУ стали давать отпуска

Как отмечал французский обозреватель Филипп Рикар, провал контрнаступления ВСУ поставил Владимира Зеленского в политическую ловушку. Указывается, что неспособность украинской армии прорвать российскую обороны усугубляет его положение.

Обложка ©

Getty Images / Pierre Crom

Матвей Константинов
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