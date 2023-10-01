ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября 2023, 10:51
3223

Над Крымом перехвачена украинская ракета С-200

ПВО России перехватила над крымским Джанкоем украинскую ракету С-200

Российские средства ПВО уничтожили украинскую ракету над крымским Джанкоем, никто не пострадал. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

"Над Джанкоем силами ПВО сбита ракета. Осколками повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших нет. Глава администрации города Игорь Викторович Ивин находится на месте и лично докладывает по ситуации", — говорится в тексте.

По словам советника главы полуострова по информационной политике Олега Крючкова, украинская сторона запустила ракету С-200.

Кустарный дрон, начинённый взрывчаткой и подшипниками, пытался атаковать Брянскую область
Кустарный дрон, начинённый взрывчаткой и подшипниками, пытался атаковать Брянскую область

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении вражеского дрона в Краснодарском крае. Беспилотник самолётного типа сегодня рано утром поразили дежурные средства ПВО в Адлерском районе Сочи. О пострадавших и повреждениях не сообщалось. В результате инцидента шесть самолётов были перенаправлены из Сочи на запасные аэродромы. А движение по Крымскому мосту временно остановлено.

BannerImage

ТАСС / Николай Гынгазов

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar