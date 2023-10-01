Над Крымом перехвачена украинская ракета С-200
ПВО России перехватила над крымским Джанкоем украинскую ракету С-200
Российские средства ПВО уничтожили украинскую ракету над крымским Джанкоем, никто не пострадал. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
"Над Джанкоем силами ПВО сбита ракета. Осколками повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших нет. Глава администрации города Игорь Викторович Ивин находится на месте и лично докладывает по ситуации", — говорится в тексте.
По словам советника главы полуострова по информационной политике Олега Крючкова, украинская сторона запустила ракету С-200.
Ранее Минобороны России заявило об уничтожении вражеского дрона в Краснодарском крае. Беспилотник самолётного типа сегодня рано утром поразили дежурные средства ПВО в Адлерском районе Сочи. О пострадавших и повреждениях не сообщалось. В результате инцидента шесть самолётов были перенаправлены из Сочи на запасные аэродромы. А движение по Крымскому мосту временно остановлено.
ТАСС / Николай Гынгазов