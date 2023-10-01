Над Крымом перехвачена украинская ракета С-200

Российские средства ПВО уничтожили украинскую ракету над крымским Джанкоем, никто не пострадал. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

"Над Джанкоем силами ПВО сбита ракета. Осколками повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших нет. Глава администрации города Игорь Викторович Ивин находится на месте и лично докладывает по ситуации", — говорится в тексте.