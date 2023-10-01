Движение по Крымскому мосту временно остановлено
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Приостановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщает информационный центр по автодорогам и подходам к мосту и подготовке к досмотру.
"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — отмечается в заявлении, о причинах не говорится.
Ранее Минобороны России заявило об уничтожении вражеского дрона в Краснодарском крае. Беспилотник самолётного типа сегодня рано утром поразили дежурные средства противовоздушной обороны. О пострадавших и повреждениях не сообщалось. В результате инцидента шесть самолётов были перенаправлены из Сочи на запасные аэродромы.