Минобороны: Средства ПВО сбили два снаряда РСЗО и БПЛА над Белгородской областью

Средства ПВО РФ вечером 3 октября сбили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) и беспилотник над Белгородской областью. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

"Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением двух снарядов реактивной системы залпового огня и одного БПЛА самолётного типа", — отметили в ведомстве, добавив, что все воздушные цели были ликвидированы.