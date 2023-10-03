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3 октября, 18:44

Минобороны: Средства ПВО сбили два снаряда РСЗО и БПЛА над Белгородской областью

Средства ПВО РФ вечером 3 октября сбили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) и беспилотник над Белгородской областью. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

"Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением двух снарядов реактивной системы залпового огня и одного БПЛА самолётного типа", — отметили в ведомстве, добавив, что все воздушные цели были ликвидированы.

Части сбитого беспилотника упали на крышу жилого дома в Севастополе

Части сбитого беспилотника упали на крышу жилого дома в Севастополе

Ранее Лайф писал, что средства ПВО РФ сбили украинскую ракету "Нептун" у побережья Крыма. Это произошло над северо-западной частью акватории Чёрного моря.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Никита Осипов
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