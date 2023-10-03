Части сбитого беспилотника упали на крышу жилого дома в Севастополе

В Севастополе части беспилотника упали на крышу одного из жилых домов, в ряде квартир выбило стёкла. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

"В Севастополе отработала система ПВО. Спасательной службой Севастополя на данный момент зафиксирована информация о падении частей БПЛА на крышу одного из жилых домов в Инженерной балке. Никто не пострадал", — подчеркнул он в телеграм-канале.

Сотрудники Спасательной службы Севастополя уже выехали на место, где примут решение о перемещении взрывоопасных предметов. Тем временем все силы и службы города находятся в состоянии боевой готовности, добавил глава региона.

Ранее Развожаев сообщал, что в Севастополе объявлена воздушная тревога.