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3 октября, 18:43

Части сбитого беспилотника упали на крышу жилого дома в Севастополе

Развожаев: Части БПЛА упали на крышу жилого дома в Севастополе, сработала ПВО

В Севастополе части беспилотника упали на крышу одного из жилых домов, в ряде квартир выбило стёкла. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

"В Севастополе отработала система ПВО. Спасательной службой Севастополя на данный момент зафиксирована информация о падении частей БПЛА на крышу одного из жилых домов в Инженерной балке. Никто не пострадал", — подчеркнул он в телеграм-канале.

Сотрудники Спасательной службы Севастополя уже выехали на место, где примут решение о перемещении взрывоопасных предметов. Тем временем все силы и службы города находятся в состоянии боевой готовности, добавил глава региона.

Ранее Развожаев сообщал, что в Севастополе объявлена воздушная тревога.

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Также сегодня средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету "Нептун" у побережья Крыма. Это произошло над северо-западной частью акватории Чёрного моря.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Осипов
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