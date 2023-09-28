Постпред Крыма назвал удар по Севастополю наглым военным вызовом киевской шайки
Постпред Крыма Мурадов: Атака ВСУ на Севастополь — это военный вызов для России
Ракетная атака украинской армии на Севастополь — это военный вызов для России. Такое мнение озвучил в четверг постоянный представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов. По его словам, этот шаг не должен оставаться безнаказанным, причём бремя ответа должны разделить между собой и зарубежные союзники Киева. Так, Мурадов убеждён, что руководство операцией осуществлялось американо-британскими силами, а значит, и ответ должны ощутить на себе и в Лондоне, и в Вашингтоне.
"Удар по штабу Черноморского флота, который дислоцируется в городе-герое Севастополе почти 240 лет, следует интерпретировать как наглый военный вызов киевской шайки, как своего рода заявление "Пока вы обещаете ударить по нашему штабу принятия решений, мы разгромим ваши", — приводит слова политика РИА "Новости".
Напомним, что 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате пропал один военный, было повреждено историческое здание штаба, а в десяти зданиях поблизости из-за ударной волны выбило окна. При этом во время атаки в штабе чудом уцелела икона с образом Фёдора Ушакова. Вместе с тем был разрушен фейк украинских СМИ об атаке на штаб: они растиражировали новость о гибели командующего флотом адмирала Виктора Соколова, но на днях он принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ.