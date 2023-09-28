Постпред Крыма назвал удар по Севастополю наглым военным вызовом киевской шайки

Ракетная атака украинской армии на Севастополь — это военный вызов для России. Такое мнение озвучил в четверг постоянный представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов. По его словам, этот шаг не должен оставаться безнаказанным, причём бремя ответа должны разделить между собой и зарубежные союзники Киева. Так, Мурадов убеждён, что руководство операцией осуществлялось американо-британскими силами, а значит, и ответ должны ощутить на себе и в Лондоне, и в Вашингтоне.