Настоящее чудо: Икона святого Фёдора Ушакова уцелела во время атаки ВСУ на штаб ЧФ
Развожаев: Икона Ушакова чудом уцелела в Севастополе во время атаки ВСУ
Уцелевшая деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца Фёдора Ушакова. Обложка © t.me / РаZVожаев
В штабе Черноморского флота чудесным образом уцелела икона причисленного к лику святых русского флотоводца Фёдора Ушакова. Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, огонь не тронул образ.
Развожаев напомнил, что Фёдор Ушаков не проиграл ни одного сражения. По его словам, даже спустя столетия адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой победе.
"Эта икона с фигурой святого из штаба Черноморского флота. Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнём после атаки ВСУ. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда", — заявил Развожаев.
Развожаев планирует предложить благочинному Севастопольского округа протоиерею Сергию Халюте и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову совершить крестный ход с иконой по всем населённым пунктам Севастополя. Сделать это он собирается 15 октября — в день памяти Ушакова.
Днём 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным Минобороны РФ, в результате без вести пропал один военный и повреждено историческое здание штаба. Также повреждения получили несколько домов поблизости: из-за ударной волны выбило окна в десяти зданиях. На время уборки частей ракеты объявлялась эвакуация центра города. Вечером 22 сентября пожар в здании штаба Черноморского флота в Севастополе удалось локализовать.