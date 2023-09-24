Настоящее чудо: Икона святого Фёдора Ушакова уцелела во время атаки ВСУ на штаб ЧФ

В штабе Черноморского флота чудесным образом уцелела икона причисленного к лику святых русского флотоводца Фёдора Ушакова. Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, огонь не тронул образ.

Развожаев напомнил, что Фёдор Ушаков не проиграл ни одного сражения. По его словам, даже спустя столетия адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой победе.

"Эта икона с фигурой святого из штаба Черноморского флота. Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнём после атаки ВСУ. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда", — заявил Развожаев.