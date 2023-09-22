Губернатор Севастополя Развожаев: В штабе Черноморского флота локализовали пожар

В здании штаба Черноморского флота в Севастополе локализовали пожар, начавшийся после удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Огнеборцам удалось справиться с пламенем, пожар в штабе флота локализован, ситуация под контролем. Но активно ведётся не менее важный этап работ — проливка участков здания, разбор повреждённых конструкций", — написал он в своём телеграм-канале.