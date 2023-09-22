Губернатор Севастополя Развожаев: В штабе Черноморского флота локализовали пожар
В здании штаба Черноморского флота в Севастополе локализовали пожар, начавшийся после удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Огнеборцам удалось справиться с пламенем, пожар в штабе флота локализован, ситуация под контролем. Но активно ведётся не менее важный этап работ — проливка участков здания, разбор повреждённых конструкций", — написал он в своём телеграм-канале.
Развожаев добавил, что во время проведения этих мероприятий от площади Ушакова до площади Нахимова и на площади Лазарева возможны временные перекрытия автомобильного движения для обеспечения беспрепятственной дозаправки пожарных машин. Также губернатор попросил жителей воздержаться от проезда по центральному кольцу на личном транспорте.
Как писал Лайф, днём 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным Минобороны РФ, в результате без вести пропал один военный и повреждено историческое здание штаба. Также повреждения получили несколько домов поблизости: из-за ударной волны выбило окна в десяти зданиях. На время уборки частей ракеты объявлялась эвакуация центра города. При этом Развожаев ранее опроверг удары ВСУ по объектам энергетики.
ТАСС / Сергей Мальгавко