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22 сентября, 18:40

Губернатор Севастополя Развожаев: В штабе Черноморского флота локализовали пожар

В здании штаба Черноморского флота в Севастополе локализовали пожар, начавшийся после удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Огнеборцам удалось справиться с пламенем, пожар в штабе флота локализован, ситуация под контролем. Но активно ведётся не менее важный этап работ — проливка участков здания, разбор повреждённых конструкций", — написал он в своём телеграм-канале.

Развожаев добавил, что во время проведения этих мероприятий от площади Ушакова до площади Нахимова и на площади Лазарева возможны временные перекрытия автомобильного движения для обеспечения беспрепятственной дозаправки пожарных машин. Также губернатор попросил жителей воздержаться от проезда по центральному кольцу на личном транспорте.

Развожаев: Части сбитой украинской ракеты вывезли из Севастополя на полигон

Развожаев: Части сбитой украинской ракеты вывезли из Севастополя на полигон

Как писал Лайф, днём 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным Минобороны РФ, в результате без вести пропал один военный и повреждено историческое здание штаба. Также повреждения получили несколько домов поблизости: из-за ударной волны выбило окна в десяти зданиях. На время уборки частей ракеты объявлялась эвакуация центра города. При этом Развожаев ранее опроверг удары ВСУ по объектам энергетики.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Никонов
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