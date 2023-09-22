Губернатор Севастополя опроверг украинский фейк об ударе ВСУ по ТЭС
Развожаев: Никаких ударов по Севастопольской ТЭЦ и Балаклавской ТЭС не было
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о новом украинском ударе. Ранее в некоторых украинских пабликах появилась информация о якобы попадании в ТЭЦ и ТЭС.
"Никаких ударов ни по Севастопольской ТЭЦ, ни по Балаклавской ТЭС не было. Украинские паблики опять пытаются посеять панику среди горожан", — написал Развожаев в телеграм-канале.
Глава Севастополя призвал жителей доверять информации только из официальных источников.
Напомним, днём 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным Минобороны РФ, в результате без вести пропал один военный и повреждено историческое здание штаба. Также повреждения получили несколько домов поблизости: из-за ударной волны выбило окна в десяти зданиях.
ТАСС / Сергей Мальгавко