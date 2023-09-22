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22 сентября, 16:01

Губернатор Севастополя опроверг украинский фейк об ударе ВСУ по ТЭС

Развожаев: Никаких ударов по Севастопольской ТЭЦ и Балаклавской ТЭС не было

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о новом украинском ударе. Ранее в некоторых украинских пабликах появилась информация о якобы попадании в ТЭЦ и ТЭС.

"Никаких ударов ни по Севастопольской ТЭЦ, ни по Балаклавской ТЭС не было. Украинские паблики опять пытаются посеять панику среди горожан", — написал Развожаев в телеграм-канале.

Глава Севастополя призвал жителей доверять информации только из официальных источников.

Жителей Севастополя призвали не выходить из дома, пока службы убирают кусок сбитой ракеты

Жителей Севастополя призвали не выходить из дома, пока службы убирают кусок сбитой ракеты

Напомним, днём 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным Минобороны РФ, в результате без вести пропал один военный и повреждено историческое здание штаба. Также повреждения получили несколько домов поблизости: из-за ударной волны выбило окна в десяти зданиях.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова
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