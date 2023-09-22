Губернатор Севастополя опроверг украинский фейк об ударе ВСУ по ТЭС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о новом украинском ударе. Ранее в некоторых украинских пабликах появилась информация о якобы попадании в ТЭЦ и ТЭС.

"Никаких ударов ни по Севастопольской ТЭЦ, ни по Балаклавской ТЭС не было. Украинские паблики опять пытаются посеять панику среди горожан", — написал Развожаев в телеграм-канале.

Глава Севастополя призвал жителей доверять информации только из официальных источников.