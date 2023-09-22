При атаке на Черноморский флот выбило окна в десяти жилых домах Севастополя
В Севастополе выбило окна в десяти жилых домах из-за ударной волны при ракетной атаке на штаб Черноморского флота. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев, уточнив, что среди жителей никто не пострадал. Он отметил, что уже ведётся остекление.
"По уточнённой информации, от ударной волны повыбивало стёкла в десяти жилых домах в центре города. Люди не пострадали", — написал Развожаев в телеграм-канале.
Губернатор поручил подсчитать ущерб и устранить повреждения. По его словам, в домах и учреждениях по центральному кольцу города отключено газоснабжение, электроснабжение, а также снижены параметры водоснабжения. Развозжаев обратился к жителям и попросил их временно снизить потребление воды, пока ликвидируют возгорание. Он пообещал, что всё наладится, когда пожар потушат.
Напомним, 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате атаки инфраструктура вокруг здания не повреждена. На улице в момент атаки были люди, они не пострадали. В самом штабе продолжают тушить пожар. В результате удара один военнослужащий пропал без вести.
ТАСС / Сергей Мальгавко