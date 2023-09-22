При атаке на Черноморский флот выбило окна в десяти жилых домах Севастополя

В Севастополе выбило окна в десяти жилых домах из-за ударной волны при ракетной атаке на штаб Черноморского флота. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев, уточнив, что среди жителей никто не пострадал. Он отметил, что уже ведётся остекление.

"По уточнённой информации, от ударной волны повыбивало стёкла в десяти жилых домах в центре города. Люди не пострадали", — написал Развожаев в телеграм-канале.