Жителей Севастополя призвали не выходить из дома, пока службы убирают кусок сбитой ракеты

Оперативные службы Севастополя в ближайшие минуты начнут убирать кусок ракеты, сбитой сегодня и упавшей рядом с театром Луначарского. В связи с этим жителей ближайших улиц просят не выходить из дома.

"Сейчас оперативные службы будут убирать кусок сбитой ракеты, который находится рядом с театром. Не выходите из домов! Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите", — написал в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Позже машины оповещения объявят, когда работы закончатся и можно будет выходить на улицу.