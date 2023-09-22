Жителей Севастополя призвали не выходить из дома, пока службы убирают кусок сбитой ракеты
Развожаев предупредил, что в Севастополе убирают кусок сбитой ракеты
Оперативные службы Севастополя в ближайшие минуты начнут убирать кусок ракеты, сбитой сегодня и упавшей рядом с театром Луначарского. В связи с этим жителей ближайших улиц просят не выходить из дома.
"Сейчас оперативные службы будут убирать кусок сбитой ракеты, который находится рядом с театром. Не выходите из домов! Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите", — написал в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
Позже машины оповещения объявят, когда работы закончатся и можно будет выходить на улицу.
Напомним, ранее сегодня, 22 сентября, ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным МО РФ, в результате без вести пропал один военный и повреждено историческое здание штаба. Также повреждения получили несколько домов поблизости: из-за ударной волны выбило окна в десяти зданиях.
ТАСС / Сергей Мальгавко