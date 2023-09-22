Регион

Уведомления отключены

22 сентября, 14:08

Жителей Севастополя призвали не выходить из дома, пока службы убирают кусок сбитой ракеты

Развожаев предупредил, что в Севастополе убирают кусок сбитой ракеты

Оперативные службы Севастополя в ближайшие минуты начнут убирать кусок ракеты, сбитой сегодня и упавшей рядом с театром Луначарского. В связи с этим жителей ближайших улиц просят не выходить из дома.

"Сейчас оперативные службы будут убирать кусок сбитой ракеты, который находится рядом с театром. Не выходите из домов! Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите", написал в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Позже машины оповещения объявят, когда работы закончатся и можно будет выходить на улицу.

Экс-командующий ЧФ в ответ на сегодняшнюю атаку призвал ударить по офису Зеленского

Экс-командующий ЧФ в ответ на сегодняшнюю атаку призвал ударить по офису Зеленского

Напомним, ранее сегодня, 22 сентября, ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным МО РФ, в результате без вести пропал один военный и повреждено историческое здание штаба. Также повреждения получили несколько домов поблизости: из-за ударной волны выбило окна в десяти зданиях.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Севастополь

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров