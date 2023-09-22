Экс-командующий ЧФ в ответ на сегодняшнюю атаку призвал ударить по офису Зеленского
Экс-командующий ЧФ Комоедов: Пришло время ударить по Банковой
После атаки ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе пришло время России нанести удары по центрам принятия решений в Киеве, в том числе по офису Владимира Зеленского на улице Банковой. Так считает бывший командующий ЧФ Владимир Комоедов.
"Уже пора бить по так называемым центрам принятия решений в Киеве, по Минобороны, Генштабу ВСУ. Наконец, по Банковой", — сказал Комоедов в беседе с РИА "Новости".
Вооружённым же силам РФ сейчас необходимо зарезервировать средства ПВО, защитить основные центры управления и коммуникаций в Севастополе и Крыму в целом, считает адмирал.
Напомним, ранее сегодня, 22 сентября, ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным МО РФ, в результате без вести пропал один военный и повреждено историческое здание штаба. Также повреждения получили несколько домов поблизости. К настоящему моменту власти города объявили об отбое ракетной и авиационной опасности.
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