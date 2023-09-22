Экс-командующий ЧФ в ответ на сегодняшнюю атаку призвал ударить по офису Зеленского

После атаки ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе пришло время России нанести удары по центрам принятия решений в Киеве, в том числе по офису Владимира Зеленского на улице Банковой. Так считает бывший командующий ЧФ Владимир Комоедов.

"Уже пора бить по так называемым центрам принятия решений в Киеве, по Минобороны, Генштабу ВСУ. Наконец, по Банковой", — сказал Комоедов в беседе с РИА "Новости".

Вооружённым же силам РФ сейчас необходимо зарезервировать средства ПВО, защитить основные центры управления и коммуникаций в Севастополе и Крыму в целом, считает адмирал.