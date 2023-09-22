ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября 2023, 14:03
12775

Экс-командующий ЧФ в ответ на сегодняшнюю атаку призвал ударить по офису Зеленского

Экс-командующий ЧФ Комоедов: Пришло время ударить по Банковой

После атаки ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе пришло время России нанести удары по центрам принятия решений в Киеве, в том числе по офису Владимира Зеленского на улице Банковой. Так считает бывший командующий ЧФ Владимир Комоедов.

"Уже пора бить по так называемым центрам принятия решений в Киеве, по Минобороны, Генштабу ВСУ. Наконец, по Банковой", — сказал Комоедов в беседе с РИА "Новости".

Вооружённым же силам РФ сейчас необходимо зарезервировать средства ПВО, защитить основные центры управления и коммуникаций в Севастополе и Крыму в целом, считает адмирал.

Самолёт НАТО с радиолокатором засекли вблизи Севастополя в момент удара по штабу флота
Самолёт НАТО с радиолокатором засекли вблизи Севастополя в момент удара по штабу флота

Напомним, ранее сегодня, 22 сентября, ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным МО РФ, в результате без вести пропал один военный и повреждено историческое здание штаба. Также повреждения получили несколько домов поблизости. К настоящему моменту власти города объявили об отбое ракетной и авиационной опасности.

BannerImage

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • Владимир Зеленский
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar